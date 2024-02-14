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Словакия отправила в Украину партию гуманитарной помощи

Европа Материалы 14 февраля 2024 05:30 (UTC +04:00)
Словакия отправила в Украину партию гуманитарной помощи

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Словакия отправила в Украину очередную партию гуманитарной помощи, сообщают местные СМИ, передает Trend.

Согласно информации, четыре трансформатора и витамин "Девит" были отправлены в Украину по линии МВД Словакии. Общий вес груза составил 10 тонн, а его стоимость - 157 649 евро.

Гуманитарная помощь поступает в Украину через механизмы Европейской комиссии, также Комиссия покрывает транспортные расходы. Сообщается, что 17 января в Украину из Словакии прибыло 144 тонны удобрений на сумму около 90 тысяч евро.

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