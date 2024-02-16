Италия выделит еще 10 млн евро гумпомощи Газе

БАКУ /Trend/ - Италия выделит еще 10 миллионов евро в виде гуманитарной помощи сектору Газа в дополнение к десяти миллионам, уже предоставленным в декабре прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни, отвечая на вопрос в палате об инициативах по усилению гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа.

«Приоритетом правительства является сделать все возможное, чтобы облегчить страдания палестинского населения», которое «расплачивается за нападение палестинского исламистского движения Хамас», – сказал министр. Таяни напомнил об инициативах, уже представленных Италией, таких как корабль-госпиталь «Вулкано», а также обязательство принять и оказать помощь сотне раненых палестинских несовершеннолетних.

Ресурсы, выделенные правительством, будут использованы «для здравоохранения и продовольственной безопасности в секторе Газа и будут финансировать проекты итальянских организаций на Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме», пояснил министр, добавив: «Мы обеспечим, чтобы помощь дошла до гражданского населения и не попадает в чужие руки», заключил глава МИД.