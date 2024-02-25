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Макрон пообещал фермерам защитить их от сельхозпродукции из Украины

Европа Материалы 25 февраля 2024 00:10 (UTC +04:00)
Макрон пообещал фермерам защитить их от сельхозпродукции из Украины

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал защитить аграриев страны от импорта дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Trend.

После беседы с фермерами, которая продолжалась несколько часов на сельскохозяйственной выставке в Париже, Макрон отметил, что «рынок полностью взорван» масштабными поставками зерновых из Украины и пообещал принять защитные меры против этого.

«Мы не можем позволить нашему рынку рухнуть из-за чрезмерного объема импорта. Это опасная зона», — сказал Макрон.

Помимо зерновых, фермеры жаловались президенту на значительные поставки более дешевых, нежели французские, курятины, яиц и сахара с Украины.

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