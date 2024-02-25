Канада выделяет на восстановление Украине 130 млн долларов

БАКУ /Trend/ - Канада выделит Украине 169 миллионов канадских долларов (около 130 миллионов долларов США) на несколько программ восстановления и развития.

Как сообщает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом объявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время его визита в Киев.

Отмечается, что 75 миллионов канадских долларов (более 57 млн долл. США) Канада направит на помощь по развитию мира и безопасности, в частности разминирование, киберподдержку и разведывательную помощь.

Еще 15 миллионов канадских долларов (около 11,5 млн долл. США) будут использованы на достройку Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Кроме того, почти 17 млн дол. США будут выделены на оказание гуманитарной помощи, 30 млн дол. США - на помощь по развитию и еще почти 14 млн дол. США - на разнообразную стабилизационную помощь, в том числе уменьшение угроз от химического оружия, противодействие дезинформации и ряд других проектов.