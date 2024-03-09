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Премьер Испании предложит парламенту признать Палестину

Европа Материалы 9 марта 2024 18:29 (UTC +04:00)
Премьер Испании предложит парламенту признать Палестину

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Испании Педро Санчес предложит рассмотреть вопрос о признании Палестины.

Как передает Trend, об этом премьер-министр написал на своей странице в соцсети X.

Премьер-министр сообщил, что предложит испанскому парламенту признание Испанией палестинского государства в течение его текущего срока полномочий.

"По моральным убеждениям, по соображениям справедливости и потому, что это единственный способ для двух государств – Израиля и Палестины – жить в мире и жить вместе", - отметил он.

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