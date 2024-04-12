Словения проголосует за членство Палестины в ООН

БАКУ /Trend/ - Словения поддержит заявку Палестины на вступление в ООН в качестве постоянного члена в ходе голосования на заседании Совета Безопасности организации.

Как передает Trend, об этом сказал государственный секретарь по национальной и международной безопасности при кабинете премьер-министра Словении Войко Волк.

"Словения вместе с Францией и Мальтой поддержит это решение [заявку Палестины на вступление в ООН в качестве постоянного члена], в которое искренне верит наша республика. Мы считаем, что Палестине место в ООН, и она имеет право голоса в этой организации", - сказал он.