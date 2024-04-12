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Словения проголосует за членство Палестины в ООН

Европа Материалы 12 апреля 2024 07:21 (UTC +04:00)
Словения проголосует за членство Палестины в ООН

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Словения поддержит заявку Палестины на вступление в ООН в качестве постоянного члена в ходе голосования на заседании Совета Безопасности организации.

Как передает Trend, об этом сказал государственный секретарь по национальной и международной безопасности при кабинете премьер-министра Словении Войко Волк.

"Словения вместе с Францией и Мальтой поддержит это решение [заявку Палестины на вступление в ООН в качестве постоянного члена], в которое искренне верит наша республика. Мы считаем, что Палестине место в ООН, и она имеет право голоса в этой организации", - сказал он.

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