Глава МИД Словакии о состоянии здоровья Роберта Фицо

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, не сможет вернуться к своей работе в течение как минимум еще нескольких месяцев.

Об этом сказал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ

"Самочувствие Роберта Фицо улучшается, но ему потребуется еще несколько месяцев, чтобы полностью восстановиться и вновь приступить к своим обязанностям", - сказал министр.

Отметим, что Фицо был выписан из больницы "Banska Bystrica" (Центральная Словакия) 30 мая. Он продолжает лечение дома.

Напомним, что 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение.

71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, нанеся тяжелые ранения, после того, как он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров. Раненый премьер-министр был доставлен в больницу. Преступник был задержан.

Нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Расследование будет проводиться за закрытыми дверями.

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