Нетаньяху уверен, что сработается с новым госсекретарем США

15 марта 2018 01:22 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что ему удастся сработаться с Майком Помпео, когда тот возглавит американское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп накануне предложил директора ЦРУ Помпео на пост госсекретаря, отправив в отставку Рекса Тиллерсона.

"В ходе моих встреч с Помпео я был очень впечатлен его способностями и опытом. Я уверен, что мы также отлично сработаемся с ним в качестве госсекретаря", — говорится в заявлении Нетаньяху, которое распространила его пресс-служба.

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