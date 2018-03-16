Цены на квартиры в Израиле продолжают снижаться

16 марта 2018 09:58 (UTC+04:00)

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные по рынку жилой недвижимости, сообщает Newsru.

Согласно данным ЦСБ, за месяц – с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018-го – цены на квартиры снизились на 1% по сравнению с показателем ноября-декабря, когда жилье также подешевело – на 0,7%.

Месячное снижение цен зафиксировано во всех округах. В Иерусалимском округе оно составило 3,1%, в Северном округе – 1,6%, в Тель-авивском округе – 0,8%, в Хайфском округе – 0,4%, в Центральном и Южном округах – 0,3%.

Вместе с тем, за год (с января 2017-го по январь 2018-го) цены на квартиры выросли на 1,2%, отмечает ЦСБ.

Следует отметить, что публикуемые ЦСБ данные являются неокончательными, поскольку основываются на статистической выборке, и в дальнейшем могут уточняться.

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Azernews Newspaper
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