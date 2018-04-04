Арестованы боевики, планировавшие атаку против израильских ВМС

4 апреля 2018 12:34 (UTC+04:00)

Израильские военные при участии общей службы безопасности (ШАБАК) 12 марта захватили 10 жителей Рафаха (юг сектора Газы), в их числе боевиков "Бригад Эль-Кудса" (боевое крыло террористической организации "Исламский джихад"), которые планировали атаку против израильских военно-морских сил и собирали разведывательную информацию, сообщает Newsru.

Проверяется причастность всех задержанных к террористической деятельности. Но уже на этом этапе расследования ШАБАК заявляет, что сорвана операция боевиков "Исламского джихада".

Отметим, что об этой операции 12-13 марта не сообщали ни израильские, ни палестинские СМИ.

Подполковник Борис Шустер, командир отряда 916, отвечающего за безопасность южного морского сектора, сообщил, что операция по захвату судна, на котором находились боевики террористической группировки, была осуществлена его бойцами совместно с другими подразделениями.

Министр обороны Авигдор Либерман отметил в связи с проведенной операцией: "Проблемы на границе с Газой разнообразны и сложны. У народа Израиля есть те, на кого можно положиться. Надеюсь, что наши левые товарищи на этот раз не потребуют создавать комиссию по расследованию (действий военных)".

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Azernews Newspaper
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