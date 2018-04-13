Около десяти тысяч палестинцев участвуют в столкновениях на границе с Газой

13 апреля 2018 18:23 (UTC+04:00)

Около 10 тысяч палестинцев принимают участие в пятничных столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа, передает РИА Новости со армейской пресс-службу.

"Ожесточенные беспорядки продолжаются в пяти точках на границе с Газой, в них принимают участие около 10 тысяч палестинцев", - сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

По данным израильских военных, демонстранты продолжают предпринимать попытки повредить пограничную стену, бросают в сторону силовиков самодельные гранаты и "запускают воздушных змеев, к которым прикреплены бутылки с зажигательной смесью".

Израильская армия "применяет средства для разгона демонстрантов, в том числе огнестрельное оружие в рамках соответствующих указаний по открытию огня", говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате пограничных столкновений с израильскими военными в пятницу пострадали не менее 130 палестинцев, в том числе журналист.

Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта - судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.

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