Министр разведки Израиля усомнился, что Россия передаст Сирии С-300

24 апреля 2018 17:16 (UTC+04:00)

Министр разведки Израиля Исраэль Кац в интервью местному радио усомнился в том, что Россия передаст Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, и предупредил, что такой шаг чреват осложнением отношений с еврейским государством, передает РИА Новости.

В эфире радио "Галей ЦАХАЛ" он прокомментировал публикацию в газете "Коммерсант", согласно которой РФ может уже в ближайшее время начать поставки систем С-300 "Фаворит" на безвозмездной основе, чтобы на их основе создать эшелонированную сирийскую ПВО, способную прикрыть от налетов столичный город Дамаск и места размещения авиатехники. Еще в 2010 году Дамаск законтрактовал данные ЗРК, но уже на этапе реализации контракт был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство, напоминает издание.

"Я сомневаюсь, что они будут поставлять эту ракетную систему — в этот момент будет пересечена определенная черта в наших отношениях", — цитирует министра радиостанция.

Комментируя накануне публикации об С-300, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках комплексов в Сирию.

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