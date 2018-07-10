В Израиле заявили, что будут действовать против присутствия Ирана на всей территории Сирии

10 июля 2018 17:14 (UTC+04:00)

Израиль будет предпринимать действия против присутствия Ирана на всей территории Сирии. С таким заявлением выступил во вторник в ходе посещения аннексированных Израилем Голанских высот министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, передает ТАСС.

"Иранское присутствие в Сирии необоснованно, и мы не готовы согласиться на иранское присутствие в Сирии где бы то ни было", - сказал министр, чьи слова распространила во вторник пресс-служба израильского минобороны. "Мы [Израиль] будем действовать против любых иранских попыток закрепиться в Сирии, - продолжил Либерман. - В тот момент, как мы идентифицируем присутствие Ирана, мы будем действовать, не имеет значения, будет ли это на расстоянии 40 км, или 80 км [от границ Израиля]".

"Еще одна вещь, которую мы идентифицируем, - это усилия иранцев и их сателлитов по созданию террористической инфраструктуры на сирийских Голанских высотах, и это - попытка создать террористическую инфраструктуру под эгидой сирийского режима, - сказал глава израильского минобороны. - Для нас это неприемлемо, и мы будем действовать силой против любой террористической инфраструктуры, которую мы увидим и идентифицируем здесь в регионе".

Либерман вновь подтвердил, что Израиль "готов предоставлять гуманитарную помощь, но не примет ни одного беженца из Сирии на своей территории". Министр в очередной раз подчеркнул "важность выполнения соглашения о разделении сил [с сирийской армией] от 1974 года" и "ясно дал понять, что любой сирийский солдат в буферной демилитаризованной зоне ставит под угрозу свою жизнь", указали в пресс-службе минобороны.

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