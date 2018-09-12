Ryanair начнет полеты по маршруту Тель-Авив - Мемминген

12 сентября 2018 16:43 (UTC+04:00)

Ирландская авиакомпания Ryanair с 29 октября начнет полеты по маршруту Тель-Авив - Мемминген (Германия), сообщает Globes.

В результате количество полетов, осуществляемых Ryanair из Израиля, достигнет 24.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Цены на авиабилеты по маршруту Тель-Авив-Мемминген начинаются с 30 евро, а по маршруту Мемминген-Тель-Авив - с 25 евро. В стоимость билета входит только ручной багаж.

Отметим, что город Мемминген находится в Баварии, в 110 километрах к западу от Мюнхена.

Как сообщается, Ryanair получит грант в размере 150 тыс. евро от министерства туризма Израиля для запуска полетов по этому маршруту.

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