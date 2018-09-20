В Израиле пообещали не скрывать от России данные о крушении Ил-20

Израиль готов предоставить России всю имеющуюся информацию о гибели Ил-20 и не намерен ничего от нее скрывать, заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, передает РИА Новости.

Данные об обстоятельствах трагедии, произошедшей при отражении ПВО Сирии авианалета израильтян, везет в четверг в Москву израильская военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным.

"Мы сказали русским, что готовы предоставить всю информацию, все данные. Командующий ВВС направляется в Россию. Нам нечего здесь скрывать", — сказал министр в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

В Тель-Авиве утверждают, что зенитчики стреляли "беспорядочно и неприцельно", не убедившись в отсутствии в зоне поражения российских самолетов. По израильским данным, в момент гибели Ил-20 от попадания ракеты С-200 "четверка" F-16 уже находилась в воздушном пространстве своей страны.

"Похоже, что в этом случае основной причиной (гибели Ил-20) стал избыток самоуверенности у сирийской армии", — сказал Либерман, вновь выразив соболезнования в связи с гибелью российских военных.

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