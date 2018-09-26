Нетаньяху и Путин договорились продолжать контакты

Телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Российской Федерации Владимира Путина может состояться по возвращению израильского руководителя из Нью-Йорка, где он сейчас участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН, стороны условились продолжать контакты. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Путин с Нетаньяху встречается очень часто, и я думаю, конечно, эти встречи будут продолжены. Насколько мне известно, Нетаньяху находится в Нью-Йорке, наши лидеры условились о продолжении контактов, и я не исключаю, что после возвращения из Нью-Йорка может состояться телефонный разговор", — сказал Ушаков журналистам.

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