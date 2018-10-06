Израиль сократил рыболовную зону Газы из-за беспорядков на границе

6 октября 2018 16:23 (UTC+04:00)

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в субботу распорядился сократить площадь рыболовной зоны сектора Газа с девяти до шести морских миль в связи с беспорядками на границе с анклавом, сообщает израильское телевидение, передает РИА Новости.

"По итогам консультаций по вопросам безопасности министр обороны Либерман распорядился сократить рыболовное пространство в секторе Газа с девяти до шести морских миль", - сообщает телерадиокомпания "Кан".

Уточняется, что решение принято после произошедших в пятницу беспорядков на границе с сектором Газа и стычек палестинцев с израильскими военными.

В минувшую пятницу на границе сектора Газа и Израиля вновь прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями. По данным армии Израиля, в стычках приняли участие около 20 тысяч палестинцев. По данным министерства здравоохранения Газы, жертвами пятничных столкновений стали два палестинца, в том числе 12-летний подросток, ранения получили еще 376 человек.

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