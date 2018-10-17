Израиль закрывает все КПП на границе с Газой в ответ на ракетные обстрелы

Израиль принял решение закрыть все КПП на границе с сектором Газа и сократить зону рыболовства в Средиземном море у анклава до 3 морских миль в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны государства, передает в среду ТАСС.

"Министр обороны Авигдор Либерман приказал закрыть КПП "Эрез" [используется для прохода граждан] и КПП "Керем-Шалом" [используется для грузовых перевозок], а также сократить зону рыболовства у сектора Газа до 3 морских миль, - говорится в распространенном ведомством коммюнике. - Министр обороны Израиля принял такое решение после ракетного обстрела территории Государства Израиль".

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