Лев Спивак: "АзИз" поддерживает всех выходцев из Азербайджана на муниципальных выборах в Израиле (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с руководителем международной ассоциации Азербайджан-Израиль "АзИз" Львом Спиваком.

- В преддверии вашего дня рождения и как бы подводя итоги этого года, не могли бы вы рассказать о его главных событиях и вашей работе?

- Если говорить о деятельности нашей ассоциации "АзИз", то, работая по своему плану, мы провели несколько значимых для нас и для республики Азербайджан мероприятий в Израиле, и в частности в Кнессете (парламенте). Мы также продолжаем знакомить израильтян с достопримечательностями и достижениями Азербайджана. Очередные два города - Исмаиллы и Кирьят-Бялик стали городами-побратимами. При поддержке министерства здравоохранения Азербайджана и посольства Израиля в Азербайджане нами была организована профильная научная конференция врачей-психиатров, которая стала продолжением нашей программы создания профессиональных мостов по обмену опытом.

Отдельно хочется отметить делегацию наблюдателей на президентских выборах в апреле во главе с депутатом Кнессета Константином Развозовым.

- В этом году и в Израиле пройдут выборы. Расскажите, пожалуйста, об участии в них "АзИз".

- На мой взгляд, муниципальные выборы станут основным политическим событием этого года в Израиле. У нас в стране мэры городов, а также депутаты городских советов избираются в ходе тайного голосования. Притом что мэры городов избираются прямым голосованием, а депутаты совета избираются в составе как партийных, так и самостоятельных независимых списков. По итогам выборов избранный мэр формирует коалицию из числа вновь избранных депутатов и назначает из них своих заместителей. И именно эта коалиция фактически и руководит работой всех муниципальных структур города следующие пять лет. Наличие сильных фракций, представляющих интересы определенных групп избирателей, существенно влияет на решения, принимаемые советом и самим мэром. Поэтому нам, репатриантам из стран СССР-СНГ, очень важно ввести в составы городских советов как можно больше своих представителей, чтобы в дальнейшем городское начальство считалось с нашими интересами и пожеланиями. "АзИз" -общественная организация и непосредственного участия в выборах принимать не может, однако мы, естественно, поддерживаем всех выходцев из Азербайджана, выдвинувших свои кандидатуры на выборах.

- Не могли бы вы более подробно рассказать об участии выходцев из Азербайджана в предстоящих выборах.

- Представители нашей общины довольно-таки активно участвуют практически во всех избирательных процессах на территории Израиля как в качестве кандидатов на выборные должности, так и в качестве политтехнологов, ведущих эти выборы, а также в качестве журналистов, освещающих эти выборы.

Если же мы говорим об активных участниках избирательного процесса, то стоит отметить в первую очередь выходца из Азербайджана депутата муниципального совета города Маалот-Таршиха Аркадия Померанца, который баллотируется на пост мэра в своем городе. Ныне действующие заместители мэров городов Йокнеам - Роман Перес, Кирьят-Ям - Адам Амилов вновь претендуют на свои посты, баллотируясь в составе списков партии "Наш дом Изрпаиль" (НДИ) под руководством Авигдора Либермана. Заместитель мэра Тират-Кармель Михаэль Коэн (Абрамов) и его второй номер, депутат горсовета Авиран Мишиев. В городе Нешер на втором месте в списке кандидатов на пост мэра идёт Эмиль Чайковский, который в случаи победы станет заместителем мэра город.

В городе Ришон-ле-Цион в двух списках от партии "Ликуд" и от партии НДИ идут два наших представителя. На выборах в городе Ор-Акива член правления "АзИз" Йоси Пейсаров создал и возглавил собственное движение в депутаты городского совета. Во всех этих городах численность русскоязычной общины выходцев из стран СНГ, на поддержку которых в принципе и ориентированы все наши списки кандидатов в депутаты, составляет от 15 до 35 процентов,

- "АзИз" поддерживает только выходцев из Азербайджана?

- В первую очередь, конечно же, выходцев из Азербайджана. Однако среди кандидатов в депутаты есть люди, не являющиеся выходцами из Азербайджана, но активно сотрудничающие с "АзИз" и помогающие нам в нашей повседневной работе на территории Израиля.

Здесь особо стоит отметить заместителя мэра города Афула Михаила Баркана, благодаря которому в городе действует Азербайджанский культурный центр. Большую поддержку нам оказывают заместители мэров города Акко - Зеев Найман, Кирьят-Гат - Яков Ифраимов, Сдерот - Марк Ифраимов, а также участник практически всех наших мероприятий и собственно инициатор создания отделения "АзИз" в его городе, заместитель мэра из города Кирьят-Бялик Нахум Рачевский, в списке которого сразу два «наших» - выходцы из Азербайджана Адыль Данилов и Севин Ханукаев. В начале интервью я говорил, что Кирьят-Бялик стал городом-побратимом Исмаиллов. Так вот, оба кандидата в списке Нахума Рачевского уроженцы Исмаиллинского района Азербайджана.

Все они и еще многие, кого я наверняка забыл упомянуть, и за это прошу простить, также идут на выборы, и мы надеемся, что им удастся избраться и сохранить за собой посты заместителей мэров городов.

- А вы сами принимаете участие в этой избирательной кампании?

- Я проживаю в небольшом городке Кирьят-Экрон с населением чуть более 11000 жителей. При этом русскоязычных избирателей в нашем городе, на которых в основном опираются все наши представители, не более пяти процентов. Но стоит отметить, что практически все кандидаты на пост мэра в нашем город тем не менее ищут поддержки на "русской улице". В этой связи я, в качестве довольно-таки известного общественного деятеля, получил предложения о сотрудничестве практически от всех идущих на выборы в нашем городе. Однако я решил поддержать ныне действующего мэра города Ховава Цабари, который также предложил мне войти в состав его списка "Хец". При удачной работе я также надеюсь стать депутатом нашего городского совета.

- Почему вы сделали именно такой выбор?

- Потому что есть всего две жизненные позиции: первая - сидеть в оппозиции и критиковать, что, несомненно, легче, и вторая - стать членом команды и постараться помочь, улучшить.

- Какими вопросами в условиях Израиля занимается депутат горсовета, на что реально может повлиять?

- Отвечу на примере своего города Кирьят-Экрон и думаю, это будет схоже со всеми городами страны. Благодаря действующему мэру Ховаву Цабари наш город четыре года подряд лидирует в конкурсе на звание самого красивого города страны, а также имеет наилучшие в стране показатели развития системы дошкольного и школьного образования. Значительно улучшилось качество культурных проектов, однако оставляют желать лучшего специфические вопросы сохранения и поддержания культуры страны исхода, и здесь я, используя десятилетний опыт работы "АзИз", могу существенно помочь. Есть и вопросы, важные для всех жителей города: озеленение и поддержание порядка в садах и парках, нехватка парковочных мест, борьба с ультрарелигиозным засильем и подростковым хулиганством и многое другое, что можно улучшить, будучи членом правильной, активной команды. В общем, хороший хозяин всегда найдет, что починить.

- Желаем вам удачи на выбораx. Не могли бы вы поделиться планами "АзИз" на предстоящий год?

- У нас еще есть не менее значимые планы и в этом году. Так, до конца года мы планируем провести съезд нашей организации, участие в котором уже в большинстве своем подтвердили практически все русскоязычные депутаты Кнессета.

В будущем году мы планируем развивать программу городов-побратимов, а также продолжить постоянную подготовку и отправку делегаций специалистов, а также журналистов для установления более тесных контактов между нашими странами. Ведь фактически именно этому и посвящена вся работа "АзИз", направленная на развитие и укрепление связей между нашими странами.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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