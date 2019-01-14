В Израиле впервые будут производить электробусы

Министерство транспорта Израиля санкционировало производство израильских электробусов, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Впервые сборка электробусов будет производиться на израильских заводах. Электробусы израильского производства смогут составить конкуренцию импортным. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац.

Министерство транспорта утвердило прототип электробуса израильского производства, спроектированного на заводах «Ха-аргаз» и «Меркавим». Это часть программы министра Исраэля Каца по поощрению производства электробусов в Израиле и на усиление конкуренции в отрасли.

Прототип электробуса утвержден транспортным департаментом ведомства, лабораторией Техниона и Израильским институтом стандартов.

После утверждения прототипа, новый электробус был внесен в соответствующий реестр. Теперь их можно производить и продавать транспортным операторам и частным автобусным компаниям.

В последние годы Израиль импортирует электробусы, произведенные китайскими компаниями. Недавно благодаря сотрудничеству между компаниями «Ото Хен», импортера «Golden Dragon» и «Ха-аргаз» и «Меркавим», было разрешено производство электробусов израильского производства. Цель — укрепить израильскую промышленность.

Заместитель генерального директора Минтранса Авнер Флор отметил, что новый электробус собран на основе кузова автобуса китайской компании «Golden Dragon», остальные составляющие произведены компанией «Меркавим» и «Ха-аргаз». В рамках сотрудничества подобраны израильские комплектующие, адаптированные к китайской платформе.

Как отметил министр Исраэль Кац, в ближайшие годы на дорогах страны ожидается появление сотен электробусов в рамках ежегодно публикуемых Минтрансом тендеров на работу общественного транспорта. «Автобусы израильского производства усилят конкуренцию. Использование электробусов положительно повлияет на экологию и повысит качество поездки», — заявил министр Кац.

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