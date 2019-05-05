В Армии Израиля заявили, что около 180 ракет выпустили из Газы в ночь на 5 мая

5 мая 2019 08:58 (UTC+04:00)

Около 180 ракет было выпущено минувшей ночью по территории Израиля из палестинского сектора Газа. Такие данные привел в воскресенье информационный портал The Times of Israel, цитируя заявление израильской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем говорится, что "в последние часы субботы и ранним утром в воскресенье по Израилю было запущено 180 ракет". Отмечается, что таким образом, общее число ракет, запущенных менее чем за сутки сторонниками радикальных группировок из блокированного сектора по израильской территории, составило 430.

Также указывается, что израильские силы "минувшей ночью атаковали 60 объектов на территории Газы, доведя число целей до 180".

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю. В ответ, как сообщила пресс-служба армии еврейского государства, израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава. По данным израильских военных, целями атак являются тренировочные базы, оружейные цеха и туннели, прорытые под границей в южной части анклава. По подсчетам израильтян, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести палестинских боевиков. Телеканал Al Jazeera сообщил, что при атаках с воздуха на различные районы Газы были убиты девять палестинцев.

Некоторое время назад поступили сообщения о том, что израильтянин, который несколько часов назад получил ранение при ракетной атаке из сектора Газа, умер в городе Ашкелон. По имеющимся данным, мужчина скончался от ран, полученных в результате обстрела одного из жилых кварталов города.

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