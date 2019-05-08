Израильскую разработку покажут в музее шпионажа в США

8 мая 2019 14:31 (UTC+04:00)

Израильские специалисты изобрели беспилотный летательный аппарат, который сегодня уже демонстрируется в существенно увеличившейся экспозиции Международного музея шпионажа в американском Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на The Times of Israel

Об этом в среду, 8 мая сообщает The Times of Israel. Музей шпионажа по-прежнему поражает и очаровывает рассказами и приспособлениями тайного мира, уходящего в глубь веков. Он является одним из самых популярных мест столицы США с момента его открытия в 2002 году. Новое помещение официально открывается в воскресенье, прямо перед летним туристическим сезоном. На выставке, как и прежде, представлен культовый Aston Martin DB5 из триллера Джеймса Бонда 1964 года "Голдфингер".

Вниманию посетителей также будут представлены миниатюрная британская подлодка времен Второй мировой войны, легендарная машина Enigma и зонт с капсулой яда. Но, теперь гости музея смогут увидеть дрон-разведчик Amber 1980-х годов, ставший предшественником более известного БПЛА Predator, который был разработан израильским авиационным инженером. "Задачи шпионов не менялись на протяжении веков", - сказал Крейг Мелтон, чья огромная коллекция шпионского снаряжения является основой коллекции музея. "Единственное, что изменилось, это технологии и то, как они достигают целей".

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