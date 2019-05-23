Израиль оказался в десятке по цифровым услугам для экспатов

23 мая 2019 10:06 (UTC+04:00)

Согласно опросу Expat Insider, Израиль оказался на 6-ом месте в мире по услугам цифровизации, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

В заявлении для прессы говорится, что Еврейское Государство "получило лучшие оценки за неограниченный доступ к онлайн-сервисам и простоту получения номера мобильного телефона, а также возможностью расплачиваться наличными практически в любом месте".

Данные опроса показали, что Израиль опередил на четыре позиции Соединенные Штаты. А вот лидерами в оказании цифровых услуг для экспатов оказались Эстония, Финляндия, Норвегия, Дания и Новая Зеландия.

Отмечается, что почти все экспаты в Израиле (95%) положительно оценили свой доступ к онлайн-услугам (против 80% в мире), а 84% заявили, что лучше быть не может (против 58% в мире).

94% респондентов ответили, что получить номер мобильного телефона просто (против 86% в мире), а 80% считают, что проще быть не может (против 58% в мире).

Результаты опроса также свидетельствуют, что Сингапур отстает от других стран с точки зрения систем безналичных платежей, простоты получения местного номера мобильного телефона и неограниченного доступа к онлайн-услугам.

В первом отчете Digital Life Abroad, подготовленном сообществом экспатов и информационным сайтом InterNations, было опрошено 18 135 иностранцев, представляющих 178 национальностей и проживающих в 187 странах или территориях.

Отчет Digital Life Abroad представляет собой дополнение к ежегодно публикуемому опросу Expat Insider, проводимому InterNations.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Великобритании оператор Vodafone отменил предзаказы на смартфоны Huawei 5G
В мире 22 мая 17:18
В Израиле сварили "пиво фараонов", собрав дрожжи с древних кувшинов
Израиль 22 мая 16:45
Представлен список кандидатов на должность госконтролера
Израиль 22 мая 09:37
В Израиле представят экспериментальный беспилотник-дрон
Израиль 21 мая 16:34
Израильские специалисты изобрели революционного робота
Израиль 21 мая 09:55
В Баку выступит YouTube сенсация Adam Ben Ezra (ВИДЕО)
Культура 20 мая 14:05
Лента новостей
В Греции появился первый дайвинг-парк
В мире 11:06
В проводимом в Турции тендере для строительства ветряных электростанций примут участие шесть компаний
Энергетика 11:04
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китая (ФОТО)
Политика 10:55
В Лондоне состоялся энергетический форум Азербайджан-Великобритания (ФОТО)
Энергетика 10:52
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
В мире 10:49
Moody's : ВВП Азербайджана продолжит рост
Экономика 10:48
Япония ведет переговоры с Туркменистаном в сфере ТЭК и инвестиций
Энергетика 10:45
Герои мультфильмов "оживут" на металлических бочках в Баку
Культура 10:45
Премьер Греции: IGB может быть расширен до Сербии и Румынии
Энергетика 10:37