Израиль оказался в десятке по цифровым услугам для экспатов

Согласно опросу Expat Insider, Израиль оказался на 6-ом месте в мире по услугам цифровизации, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

В заявлении для прессы говорится, что Еврейское Государство "получило лучшие оценки за неограниченный доступ к онлайн-сервисам и простоту получения номера мобильного телефона, а также возможностью расплачиваться наличными практически в любом месте".



Данные опроса показали, что Израиль опередил на четыре позиции Соединенные Штаты. А вот лидерами в оказании цифровых услуг для экспатов оказались Эстония, Финляндия, Норвегия, Дания и Новая Зеландия.



Отмечается, что почти все экспаты в Израиле (95%) положительно оценили свой доступ к онлайн-услугам (против 80% в мире), а 84% заявили, что лучше быть не может (против 58% в мире).



94% респондентов ответили, что получить номер мобильного телефона просто (против 86% в мире), а 80% считают, что проще быть не может (против 58% в мире).



Результаты опроса также свидетельствуют, что Сингапур отстает от других стран с точки зрения систем безналичных платежей, простоты получения местного номера мобильного телефона и неограниченного доступа к онлайн-услугам.



В первом отчете Digital Life Abroad, подготовленном сообществом экспатов и информационным сайтом InterNations, было опрошено 18 135 иностранцев, представляющих 178 национальностей и проживающих в 187 странах или территориях.



Отчет Digital Life Abroad представляет собой дополнение к ежегодно публикуемому опросу Expat Insider, проводимому InterNations.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.