Израиль согласился на посредничество США в решении спора вокруг границы с Ливаном

27 мая 2019 16:53 (UTC+04:00)

Израиль готов к проведению при посредничестве переговоров с Ливаном для разрешения спора вокруг морской границы между двумя странами. Об этом сообщил в понедельник во время переговоров в Иерусалиме министр энергетики еврейского государства Юваль Штайниц помощнику госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвиду Саттерфилду, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным радиостанции, целью таких переговоров будет "определение морской границы в интересах обеих стран [Израиля и Ливана] при разработке нефтяных и газовых месторождений". В середине мая Саттерфелд в Бейруте провел переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном. Ранее он встретился дважды с ливанским премьером Саадом Харири, спикером парламента страны Набихом Берри и главой МИД республики Джебраном Басилем.

Ливан и Израиль оспаривают друг у друга участок в 856 кв. км, каждая сторона считает его частью своей исключительной экономической зоны в Средиземноморье. Пограничная проблема обострилась после того, как Бейрут в декабре 2017 года выдал лицензии на разработку шельфовых месторождений углеводородов у своего побережья консорциуму в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской "Новатэк". В конце 2019 года участники консорциума планируют приступить к разведочному бурению.

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