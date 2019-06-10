Транспортное загрязненение атмосферы в Хайфе сократилось на 20%

Опубликованный в понедельник отчет министерства охраны окружающей среды свидетельствует об замедлении темпов очищения атмосферы в районе Хайфского залива. Исключение составляет транспортное загрязнение, которое за один год сократилось на 20%, передает Trend со ссылкой на Агентство News.israelinfo.co.il

Из-за промедления в переходе хайфских заводов на природный газ утечка в атмосферу взвешенных частиц PM10 сократилась с 2015 года лишь на 11,8%. По плану, принятому правительством, эта утечка должна была составить не менее 50%.

В отчете министерства сказано, что наибольшее сокращение утечки взвешенных частиц в атмосферу произошло в 2009-2014 гг. Тогда, благодаря установке фильтров на предприятиях Залива, утечка уменьшилась на 57%. А с 2014 по 2018 — всего на 13%.

С 2014 по 2018 гг. выброс канцерогенных оксидов азота и серы сократился соответственно на 10% и 26%, хотя министерство планировало сокращение на 12% и 75%.

Зато благодаря программе «Чистый воздух», в рамках которой был запрещен проезд грузовиков в Нижнем городе, содержание сажи в воздухе в этой части города сократилось на 20%. До конца 2021 года планируется распространить программу «Чистый воздух» на Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Нешер и другие районы Большой Хайфы.

Большой вклад в очищение воздуха внесло субсидирование проезда грузовиков через туннель под Кармелем. В отчете сказано, что доля населения, страдающего от транспортного загрязнения атмосферы, сократилась на 95%. Речь идет о 5000 грузовиков, ежемесячно проезжающих на север через Хайфу — не через Нижний город, а через Кармельский туннель.

Несмотря на успехи в области транспорта, ситуация остается тревожной из-за деятельности химических предприятий. При 577-тысячном населении Большой Хайфы в районе расположены 25 крупных химических заводов и около 100 заводов с меньшим потенциалом загрязнения.

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