Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "открыто и честно" рассмотреть американскую "сделку века", в отличие от палестинцев, которые отвергли ее до обнародования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Белый дом на этой неделе представил экономическую часть проекта палестино-израильского урегулирования, но по-прежнему хранит в тайне его основную, политическую составляющую.

"Мы выслушаем американское предложение, выслушаем его честно и открыто", - сказал Нетаньяху в ходе поездки на Западный берег реки Иордан вместе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Я не могу понять, как палестинцы, даже не выслушав план, наотрез его отвергли. Так вперед не продвинуться", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

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