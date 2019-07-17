Итоги визита президента Израиля в Южную Корею

17 июля 2019 09:29 (UTC+04:00)

В ходе государственного визита президента Реувена Ривлина в Сеул между Израилем и Южной Кореей было подписано несколько меморандумов о взаимопонимании. Президент находится в стране с воскресенья, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Это второй визит Ривлина в Южную Корею. Ранее он был там 17 лет назад в качестве министра связи.

В ходе двустороннего бизнес-форума, организованного Корейской торгово-промышленной палатой (KCCI), были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Корейским агентством по поощрению торговых инвестиций (KOTRA) и Израильским институтом экспорта. Еще один меморандум о взаимопонимании в области робототехники был подписан между Институтом экспорта Израиля и муниципалитетом Тэгу.

И Израиль, и Южная Корея заинтересованы в заключении соглашения о свободной торговле, и Южная Корея также заинтересована в приобретении “Железного купола”, особенно в свете угроз безопасности, с которыми сталкивается Сеул.

Другие соглашения, подписанные в ходе визита, касались энергетики и образования.

“Мы столкнулись с серьезными проблемами, поэтому нам пришлось разрабатывать колоссальные решения, – сказал Ривлин. – Мы рассматриваем проблемы как возможности – в этом секрет Израиля как начинающей страны».

Министр торговли Кореи Ю Мён Хи ответил, что его страна надеется, что соглашение о свободной торговле будет подписано в ближайшее время. Он также сказал, что Талмуд “учит нас тому, что если у вашего друга есть овощи, предложите ему мясо”. Это говорит о необходимости, чтобы две страны поднимали друг друга.

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