В израильской армии сообщили, что на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги

19 ноября 2019 08:00 (UTC+04:00)

Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник на территории Голанских высот, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сирены звучат на Голанских высотах", - говорится в сообщении. Подробности пока не приводятся.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Израиль 04:44
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Израиль 02:14
Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран
США 16 ноября 21:34
Израильские компании заинтересованы в сельскохозяйственной сфере Азербайджана - посол (Эксклюзив)
Бизнес 16 ноября 16:09
Туристический поток из Израиля в Азербайджан увеличится более чем в четыре раза - посол (Эксклюзив)
Туризм 16 ноября 15:31
Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю
Израиль 16 ноября 06:42
Лента новостей
Власти Нью-Йорка начали расследование в отношении компании WeWork
США 07:39
СМИ: на захваченных йеменскими мятежниками в Красном море судах находились 16 человек
В мире 07:21
Макрон осудил молчание "желтых жилетов" в отношении проявления насилия во время их акций
Европа 07:00
В Канаде при столкновении двух машин с лосем погиб ребенок
Другие страны 06:32
Принцессу Таиланда Сириндон госпитализировали для лечения ишемической болезни сердца
В мире 06:03
Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга
Китай 05:42
В Турции произошло землетрясение
Турция 05:20
Абэ разделил первое место с Таро Кацурой по времени пребывания на посту премьера Японии
Другие страны 05:04
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Израиль 04:44