Израиль планирует построить новый еврейский квартал в Хевроне

1 декабря 2019 20:43 (UTC+04:00)

Глава минобороны Израиля Нафтали Беннет распорядился начать планирование нового еврейского квартала в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба министра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Город Хеврон поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта.

Как сообщает пресс-служба, Беннет распорядился передать соответствующее извещение в арабский муниципалитет города.

Квартал будет построен на месте рынка, закрывшегося в середине 1990-х годов. Отмечается, что за арабским населением будут сохранены права на первые этажи домов.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян.

Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.

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