"Селком" анонсировал покупку "Голан Телеком"

Компания сотовой связи "Селком" представила план сделки по покупке компании "Голан Телеком" за 750 миллионов шекелей, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно плану, "Селком" заплатит 620 миллионов шекелей наличными, из которых 413 миллионов – при подписании сделки. Кроме того, "Селком" простит "Голан Телеком" долги и кредиты на сумму 130 миллионов шекелей.

Таким образом, в случае утверждения сделки регуляторами, компания "Электра", приобретшая "Голан Телеком" два года назад за 350 миллионов шекелей, запишет прибыль в размере 300-330 миллионов шекелей до вычета налогов.

На текущий момент на рынке сотовой связи продвигаются сразу два слияния – "Селком"-"Голан Телеком" и HOT-"Партнер". При этом, по мнению экспертов, регуляторы разрешат только одну из сделок. Это и стало причиной резкого повышения цены, которую предложил "Селком".