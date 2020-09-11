13 сентября Нетаньяху отправится в США для подписания соглашения с ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 13 сентября, отправится в США для участие в торжественной церемонии подписания соглашения о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Канцелярия главы правительства передает, что Нетаньяху отправится в аэропорт вскоре после того, как кабинет министров утвердит ужесточение карантина на период осенних праздников.

Ожидается, что 15 сентября, сразу после подписания соглашения с ОАЭ, Нетаньяху вылетит из США в Израиль.