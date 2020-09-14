Соглашения с ОАЭ и Бахрейном вступят в силу после утверждения правительством Израиля

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркивают, что соглашения об урегулировании отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, которые должны быть подписаны 15 сентября, не вступят в силу, пока не будут утверждены израильским правительством, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, церемония подписания соглашений состоится в Белом доме 15 сентября. Днем в понедельник, 14 сентября, самолет, на борту которого находится израильская делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, приземлился на аэродроме Эндрюз под Вашингтоном.

Делегация во главе с Нетаньяху вылетела в Вашингтон вечером 13 сентября, сразу после того, как правительство утвердило решение о введении трехнедельного карантина.