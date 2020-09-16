Банки "Апоалим" и "Леуми" подписали соглашения о сотрудничестве с ведущими банками ОАЭ

Два крупнейших израильских банка, "Апоалим" и "Леуми", сообщили о подписании соглашений о сотрудничестве с крупнейшими банковскими структурами Объединенных Арабских Эмиратов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Банк "Апоалим" подписал соглашение с крупнейшим банком эмирата Дубаи Emirates NBD, представленном в 13 странах мира, включая Египет, Саудовскую Аравию, Россию, Китай, Индию, Великобританию. Соглашение, среди прочего, позволит клиентам банка "Апоалим" осуществлять прямые транзакции в ОАЭ.

Банк "Леуми" подписал соглашение с крупнейшим банком FAB, крупнейшим банком ОАЭ и одним из пяти крупнейших банков на Ближнем Востоке. Кроме того, было также подписано соглашение с банком Emirates NBD. Соглашения предусматривают, среди прочего, сотрудничество в сфере финансовых технологий и инвестиций.