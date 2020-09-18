Минздрав Израиля: В настоящий момент коронавирусом заражены более 46 тысяч человек

Утром в пятницу, 18 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 176933 заразившихся (+5165 за сутки). В настоящий момент заражены 46370 человек (+1386). 129394 (+3775) выздоровели после коронавируса. 1169 (+4) заболевших умерли.

1190 (+27) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 577 (+28) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 153 (+13) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 240 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 56986 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5499), Бней Брак (2736), Ашдод (1746), Тель-Авив-Яффо (1214), Петах-Тиква (1151), Модиин Илит (1082), Нетания (1033), Холон (1029), Беэр-Шева (1027), Бейт Шемеш (940), Ашкелон (905), Хайфа (884), Ришон ле-Цион (851), Умм аль-Фахм (690), Эльад (663), Хадера (598), Нетивот (583), Реховот (558). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных (более 500). Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте.