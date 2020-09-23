Израильская авиакомпания "Аркия" возобновляет работу

С 1 октября израильская авиакомпания "Аркия", прекратившая полеты весной, возобновит работу и начнет осуществлять авиарейсы в Белград, на Родос и на Крит, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Позже появятся рейсы в Афины и Салоники.

С 11 октября "Аркия" будет осуществлять по пять авиарейсов в Эйлат в сутки.