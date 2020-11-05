Запрещено купание на всех пляжах Тель-Авива в связи с загрязнением

В связи с попаданием в море сточных вод до нового распоряжения запрещено купание на всех пляжах Тель-Авива, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Ранее сообщалось, что купание опасно в связи со штормовой погодой. Высота волн сегодня до 3 метров. Скорость ветра – до 70 км/ч.

Попадание сточных вод в море, по всей видимости, связано с ливневыми дождями.