Следующее заседание по делам Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима пройдет 5 апреля

Израиль 23 февраля 2021 01:46 (UTC+04:00)
Следующее заседание по делам Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима пройдет 5 апреля

Следующее заседание Окружного суда Иерусалима по трем делам, в рамках которых премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняют в злоупотреблениях и коррупции, состоится 5 апреля, на нем начнется представление доказательной базы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила государственная израильская радиостанция Kan.

8 февраля Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима во второй раз с начала рассмотрения его дел, до этого премьер присутствовал только на первом заседании 24 мая 2020 года. В соответствии с установленным порядком в мае премьер сообщил в зале суда, что ему понятна суть обвинений, а 8 февраля он заявил судьям, что не признает себя виновным.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.

В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла". По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, по двум другим делам премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Сам Нетаньяху неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

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