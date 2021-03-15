Кабмин Израиля разрешил запуск авиасообщения в ограниченном режиме с 16 марта

Правительство Израиля разрешило возобновить с 16 марта прерванное с конца января авиасообщение по всем направлениям при сохранении квоты на прилет в Израиль до 3 тыс. пассажиров в день. Об этом сообщила в понедельник канцелярия премьер-министра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отменяются ограничения на количество направлений для пассажирских авиаперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты в Израиль разрешено выполнять из любого [действовавшего ранее] пункта назначения. Оператор аэропорта будет ограничен в распределении слотов для прилетающих рейсов в соответствии с квотой в 3 тыс. прибывающих пассажиров в день, а также в соответствии с правилами социального дистанцирования и необходимостью проведения тестов [на коронавирус] в аэропорту. Изменения вступают в силу с 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

В канцелярии израильского премьера добавили, что "за министерством здравоохранения сохраняется право отменять любой конкретный рейс при существовании угрозы здоровью населения". Газета The Jerusalem Post отмечает, что тем самым со вторника отменяется действовавшее до 20 марта постановление о разрешении на прибытие в Израиль пассажирских самолетов лишь из ограниченного количества аэропортов, включая Нью-Йорк, Париж и Франкфурт. С 14 февраля израильская правительственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса разрешила возвращение в страну до 2 тыс. граждан ежедневно, а с 7 марта позволила въезд иностранцев в исключительных случаях при наличии специального разрешения.

Медики в Израиле за последние 24 часа выявили 1 339 заразившихся новым коронавирусом, общее число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 819 987, сообщил Минздрав. Газета The Jerusalem Post отмечает, что количество заразившихся в Израиле за последние сутки практически на тысячу меньше, чем неделю назад. 8 марта был выявлен 2 331 инфицированный, а 1 марта было зарегистрировано 3 089 положительных тестов на коронавирус.

7 марта в Израиле началась третья фаза смягчения введенного в декабре карантина, гражданам страны и постоянно проживающим разрешено возвращение из-за рубежа, для прошедших вакцинацию открылись рестораны, театры и стадионы. С 21 февраля в рамках второй фазы послабления ограничений были открыты торговые центры, рынки, магазины, музеи и библиотеки. 7 февраля был отменен запрет на удаление более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины, открылись национальные парки и заповедники.