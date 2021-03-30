Бахрейн объявил, что в ближайшие недели намерен открыть посольство в Израиле, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Первым послом этой арабской страны в еврейском государстве станет Халид Юсуф аль-Джалхама, который прежде был высокопоставленным чиновником в МИД Бахрейна, а также являлся заместителем посла Бахрейна в США.

В скором времени ожидается прибытие в Израиль группы дипломатов из Бахрейна, которые будут заниматься вопросами, связанными с открытием посольства.

Об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном было объявлено в сентябре 2020 года.