Бахрейн объявил, что в ближайшие недели намерен открыть посольство в Израиле

Израиль 30 марта 2021 17:23 (UTC+04:00)
Бахрейн объявил, что в ближайшие недели намерен открыть посольство в Израиле

Бахрейн объявил, что в ближайшие недели намерен открыть посольство в Израиле, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Первым послом этой арабской страны в еврейском государстве станет Халид Юсуф аль-Джалхама, который прежде был высокопоставленным чиновником в МИД Бахрейна, а также являлся заместителем посла Бахрейна в США.

В скором времени ожидается прибытие в Израиль группы дипломатов из Бахрейна, которые будут заниматься вопросами, связанными с открытием посольства.

Об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном было объявлено в сентябре 2020 года.

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