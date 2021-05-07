Ашдодский порт просит у "Гистадрута" разрешение нанять 100 временных рабочих для ликвидации затора
Генеральный директор Ашдодского порта Моше Жана объявил, что обратится во Всеобщую федерацию профсоюзов ("Гистадрут") с просьбой разрешить найм 100 временных работников для ликвидации образовавшегося на входе в порт затора, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
На текущий момент штатного персонала порта не хватает для своевременной разгрузки судов и кораблям приходится стоять на рейде до двух недель, или же уходить в Хайфский порт.
На прошлой неделе "Гистадрут" сообщал о соглашении, позволяющем увеличить время работы некоторых бригад на 4 часа в сутки, однако, по состоянию на текущий момент, этот шаг себя не оправдал.
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