Aэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил взлеты из-за ракетных ударов

Управление аэропортов Израиля распорядилось о приостановке взлетов в аэропорту Бен-Гурион, расположенном в Тель-Авиве, в связи с эскалацией ракетных ударов по территории еврейского государства со стороны сектора Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Haaretz.

По ее сведениям, запрет на взлеты введен для обеспечения надлежащей "защиты неба" над Израилем.