Воздушная тревога в Израиле звучит в среднем 1 тыс. раз в день
Сирены воздушной тревоги в Израиле с момента обострения конфликта с Палестиной на прошлой неделе звучали в среднем 1 тыс. раз в день. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В среднем за эту неделю были дни [когда было] около 1 тыс. сигналов воздушной тревоги, которые звучали по Израилю. Мы берем юг и Тель-Авив", - сказала она, отметив, что информация постоянно обновляется.
"Система оповещения в Израиле - довольно продвинутая технологическая система, она старается оповещать максимально близко к тому месту, где ракета может упасть, разорваться или куда могут полететь осколки", - добавила представитель израильской армии.
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