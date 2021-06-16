Инфляция в Израиле за последние 12 месяцев выросла до 1,5%

Индекс потребительских цен в Израиле вырос в мае на 0,4%, что незначительно ниже прогноза аналитиков. Уровень инфляции с начала года и за последние 12 месяцев составил 1,5%, что является рекордом с октября 2019 года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Свежие фрукты подорожали на 13,7%, одежда – на 2,4%, культура и развлечения – на 1,9%, свежие овощи подешевели на 2,2%.

Индекс цен на покупку жилья вырос в марте-апреле на 1% по сравнению с февралем-мартом. Рост цен на покупку жилья составил за последние 12 месяцев 5,6%.