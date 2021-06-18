Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 18 июня, валютные торги завершились повышением курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0,153% и составил 3,265 шекеля за $1. Курс евро опустился на 0,039% и составил 3,890 шекеля за €1.