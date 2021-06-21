Глава МИД Израиля посетит ОАЭ

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на следующей неделе отправится с первым официальным двухдневным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В ходе визита Лапид проведет торжественные церемонии открытия посольства Израиля в Абу-Даби и консульства в Дубае.