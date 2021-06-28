Все вылетающие из Израиля старше 16 лет будут обязаны заполнить декларацию для вылета

Начиная с 29 июня каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В список стран с максимальным риском на сегодняшний день входят: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. Вышеуказанное постановление действует до 11.07.21 и будет продлено в зависимости от уровня заболеваемости в каждой из стран. Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в вышеуказанные страны запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в вышеуказанные страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.