Израильская армия сообщила о крушении беспилотника на юге Ливана

Армия обороны Израиля сообщила в пятницу о крушении своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на юге Ливана. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад во время рутинной оперативной деятельности у границы с Ливаном беспилотник израильской армии упал на ливанской территории из-за технической неисправности", - говорится в документе.

"Риска утечки информации нет", - уточнили в армейской пресс-службе.