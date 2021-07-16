Израильская армия сообщила о крушении беспилотника на юге Ливана
Армия обороны Израиля сообщила в пятницу о крушении своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на юге Ливана. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Некоторое время назад во время рутинной оперативной деятельности у границы с Ливаном беспилотник израильской армии упал на ливанской территории из-за технической неисправности", - говорится в документе.
"Риска утечки информации нет", - уточнили в армейской пресс-службе.
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