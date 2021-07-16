Израильская армия сообщила о крушении беспилотника на юге Ливана

Израиль 16 июля 2021 15:14 (UTC+04:00)
Израильская армия сообщила о крушении беспилотника на юге Ливана

Армия обороны Израиля сообщила в пятницу о крушении своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на юге Ливана. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад во время рутинной оперативной деятельности у границы с Ливаном беспилотник израильской армии упал на ливанской территории из-за технической неисправности", - говорится в документе.

"Риска утечки информации нет", - уточнили в армейской пресс-службе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Потерпевшая сторона подала иск против Ровшана Акберова на 1,22 млн манатов
Потерпевшая сторона подала иск против Ровшана Акберова на 1,22 млн манатов
Потерпевшая сторона подала иск против Ровшана Акберова на 1,22 млн манатов (версия 2)
Потерпевшая сторона подала иск против Ровшана Акберова на 1,22 млн манатов (версия 2)
Суд отменил домашний арест Тофига Ягублу
Суд отменил домашний арест Тофига Ягублу
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Баку в акварели - эффекты воздушности и влажности (ФОТО) Культура 15:27
Из Турции в Азербайджан по БТК отправлено рекордное количество контейнеров Транспорт 15:23
В США могут зимой разрешить вакцинацию детей младше 12 лет от коронавируса США 15:22
Упрощение процедур приватизации создает широкие возможности для привлечения инвесторов в Азербайджан Бизнес 15:22
Эйфелева башня открылась для посетителей после почти девятимесячного перерыва Европа 15:19
«Лаборатория Касперского»: больше трети пользователей готовы доверить выбор пары продвинутым технологиям ИКТ 15:19
"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы РФ для повторной вакцинации Россия 15:18
Израильская армия сообщила о крушении беспилотника на юге Ливана Израиль 15:14
Азербайджан демонстрирует высокие результаты в области упрощения процедур торговли Экономика 15:12
Туркменский ГПЗ значительно увеличил производство бензина Энергетика 15:05
Сеть центров DOST до 2025 года охватит весь Азербайджан Общество 14:59
Смягчение карантина повысило экономическую активность в Азербайджане - депутат Экономика 14:49
В Иране за последние сутки от COVID-19 скончались до 200 человек Общество 14:44
Порты Турции перевалили около 8 млн тонн грузов из Италии Турция 14:41
Экоактивисты добились пресечения незаконной вырубки деревьев в Азербайджане (ФОТО) Общество 14:39
Порты Турции перевалили свыше 1,5 млн тонн грузов из Марокко Турция 14:35
На строительство Ордубадской ГЭС дополнительно выделено 5 млн манатов - Распоряжение Политика 14:33
В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей Общество 14:18
Растет поток трудовых мигрантов из Турции в Туркменистан Турция 14:15
Железнодорожный сектор ЕС терпит миллиардные убытки Транспорт 14:13
Армянские вооруженные силы вновь нарушили режим прекращения огня на нахчыванском направлении Политика 14:10
Глава Евросовета едет в Азербайджан Политика 13:56
В Кыргызстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 23 528 человек Кыргызстан 13:52
Азербайджан увеличил производство стройматериалов на 40% Экономика 13:51
В Казахстане растет спрос на турецкую сталь Турция 13:47
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 13:45
Узбекистан увеличил импорт ковров из Турции более чем наполовину Турция 13:42
Вице-премьер Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы Политика 13:41
Потерпевшая сторона подала иск против Ровшана Акберова на 1,22 млн манатов Происшествия 13:40
Тяжелая исповедь наркомана от азербайджанской писательницы с мистическими способностями (ФОТО) Культура 13:33
Турция наполовину увеличила экспорт электротоваров в Иран Турция 13:33
Определен порядок функционирования регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку Общество 13:27
Азербайджан отправит Кыргызстану 40 тыс. доз вакцины от COVID-19 AstraZеneca Общество 13:22
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Ливана Турция 13:13
В Азербайджане созданы альтернативные центры в связи с приемом в магистратуру Общество 13:12
В центрах отдыха в Баку выявлены нарушения (ФОТО) Общество 13:08
Эксперт о возможностях Зангезурского коридора и Алятской СЭЗ для связей Центральной и Южной Азии с Европой Экономика 12:57
МИД Азербайджана соболезнует Германии и Бельгии в связи с жертвами наводнения Политика 12:56
В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:53
Опасное солнце, от жары к холоду, мороженое и холодные напитки Общество 12:52
Казахстан призвал США к содействию в вопросе отмены поправки Джексона-Вэника Казахстан 12:47
Назначен председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша - Распоряжение Политика 12:40
В Баку отложено заседание суда по делу еще 13 армянских террористов (ФОТО) Политика 12:36
Коронавирус в Израиле: В стране более 5800 зараженных Израиль 12:32
Грузоперевозки ж/д транспортом в Азербайджане превысили 7 млн тонн Транспорт 12:29
Абу-Даби с 19 июля введет комендантский час и ограничения на въезд в эмират Арабские страны 12:22
Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли более чем на 20% Транспорт 12:21
Наводнение привело к разрушению домов в городе Эрфтштадт Европа 12:20
Женщина впервые выдержала экзамен для зачисления на службу в спецназ ВМС США США 12:19
ЗАО AzerGold объявило открытый тендер Экономика 12:17
Внешнеторговый оборот Азербайджана достиг почти $12 млрд Экономика 12:15
В Грузии вырос прожиточный минимум Бизнес 12:08
Обнародован срок завершения строительства газопровода на юге Турции Турция 11:52
Фонд YAŞAT оплатил расходы на операцию и лечение еще 3 участников войны (ФОТО) Общество 11:49
Развитие туризма является одним из важнейших направлений экономического сотрудничества на Каспии Транспорт 11:44
В Азербайджане предусмотрены привилегии для Героев Отечественной войны Общество 11:31
Турецкий порт Текирдаг перевалил свыше 7 млн тонн грузов Турция 11:23
Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы - азербайджанский депутат Общество 11:21
Порты Турции перевалили свыше 3 млн тонн грузов из Алжира Турция 11:12
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 11:11
Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в сфере страхования Экономика 11:00
На автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша началось строительство тоннелей (ФОТО) Общество 10:57
Запуск трансграничной железной дороги способствует экономическому развитию стран Центральной и Южной Азии - президент Узбекистана (ФОТО) Транспорт 10:45
В Кыргызстане цены на мясо за год повысились почти на 36% - статистика Кыргызстан 10:37
На территории Агдамского района состоялось открытие очередной воинской части (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:36
Растет доля турецких электротоваров на рынке Казахстана Турция 10:33
В Туркменистане обнародовано число зарегистрированных интернет-магазинов Бизнес 10:29
Азербайджан увеличил импорт ковров из Турции почти на треть Турция 10:28
Названы доходы сектора мобильной связи Азербайджана с начала года ИКТ 10:16
Туркменистан значительно увеличил импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:11
В Грузии вырастет расходная часть госбюджета Финансы 10:02
"Автоваз" приостановил на один день производство на двух линиях из-за дефицита электроники Россия 10:01
Цены на нефть колеблются на возможных коронавирусных ограничениях Энергетика 09:57
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 09:56
Порты Турции перевалили почти 7 млн тонн грузов из Испании Турция 09:50
Назван срок сдачи в эксплуатацию наземной станции Бакметрополитена Транспорт 09:49
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции почти наполовину Турция 09:44
Грузия - одно из популярных направлений для трудовых мигрантов из Турции Турция 09:42
Сократилась доля турецкой стали на рынке Туркменистана Турция 09:40
Манат укрепился к евро Финансы 09:38
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Португалии Турция 09:37
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии Другие страны 09:34
В Азербайджан доставлены новые вагоны метро Транспорт 09:33
Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80 Европа 09:32
Грузия наращивает импорт стали из Турции Турция 09:27
Оказываемая Движением неприсоединения Азербайджану поддержка достаточно важна - депутат Политика 09:11
В Турции работают над реализацией около 500 транспортных и инфраструктурных проектов (Эксклюзив) Турция 09:09
Иран и Узбекистан подписали контракт на экспорт текстиля на сумму 5 млн. долларов Экономика 09:01
Xiaomi вышел на второе место на мировом рынке смартфонов ИКТ 08:51
Малайзия постепенно будет отказываться от китайской вакцины Sinovac Другие страны 08:43
Для турецких бизнесменов в Азербайджане предусмотрено 5 направлений – глава IBF Экономика 08:40
Пять человек пропали без вести в результате затопления шахты в Китае Другие страны 08:35
Кыргызстан опередил страны ЕАЭС по темпу инфляции Кыргызстан 08:17
Проекты в области ВИЭ могут и не иметь положительного экономического эффекта – эксперт Точка зрения 08:01
Глава МОК не сможет провести запланированную встречу с мэром Хиросимы Другие страны 07:49
США готовятся 16 июля ввести санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге США 07:34
Канада с 1 ноября разрешит заход в свои воды круизным лайнерам Транспорт 07:16
Грузия и Венгрия ожидают динамичного расширения сотрудничества в оборонной промышленности Бизнес 07:00
15% американских истребителей F-35 прекратили полеты из-за проблем с двигателями США 06:28
Компания Valve выпустила портативную консоль для новейших компьютерных игр ИКТ 06:11
Все новости