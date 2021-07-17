Не менее 75 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Иордана

По меньшей мере 75 палестинцев пострадали в результате столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общее число раненых, с которыми наши бригады работали сегодня в районе населенных пунктов Бейта и Бейт-Даджан в провинции Наблус, достигло 75", - приводит текст сообщения местная радиостанция Al-Aqsa. Уточняется, что 15 человек пострадали вследствие применения резиновых пуль, еще 10 получили огнестрельные ранения, 46 арабов пострадали от воздействия слезоточивого газа, а четверо получили ожоги.

Как отмечает радиостанция, израильские силовики мешали работе медицинских бригад Палестинского общества Красного Полумесяца и стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько врачей также получили травмы.