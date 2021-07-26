Министр финансов Израиля объявил, что будет способствовать увеличению надбавки к доходу для пожилых людей

В понедельник, 26 июля, министр финансов Израиля Авигдор Либерман объявил, что будет способствовать внесению в проект государственного бюджета увеличения надбавки к доходу для пожилых людей до размера, равного 70% от минимальной заработной платы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Таким образом, пособие по обеспечению прожиточного минимума для человека пенсионного возраста составит от 3710 до 3783 шек. в месяц (в зависимости от его возраста). Это значительная помощь населению с низкими доходами, в том числе многим пережившим Катастрофу, которые получают пособие по обеспечению прожиточного минимума. Этот шаг значительно улучшит материальное положение пожилых людей и гарантирует, что в государстве Израиль больше не будет за чертой бедности стариков и тех, кто пережил Катастрофу", – говорится в сообщении пресс-службы минфина.

Либерман заявил по этому поводу: "Государство Израиль заботится о своих стариках. Повышение надбавки к пенсии является необходимым и основным шагом, который будет отражен в следующем бюджете. Решение основано на широком соглашении между всеми партнерами в правительстве".

Пресс-служба минфина передает, что решение вступит в силу 1 января 2022 года.