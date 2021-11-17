Коронавирус в Израиле: Менее 5300 зараженных, 2,6% из них в тяжелом состоянии

Утром в среду, 17 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1338527 зараженных (+493 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 17 и 16 ноября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 539 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 5286 человек (-421 за сутки).

8148 (+5 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1325093 человек выздоровели (+1372 за сутки).

За последние сутки проведены 79877 тестов. В 0,72% случаев выявлялся коронавирус.

176 заболевших в больницах (-6 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 138 (+4 за сутки; примерно 2,6% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 102 (+1) из них в критическом состоянии, 91 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,95.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 61% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 59% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 41/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 2/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 49, привитых давно (более полугода) – 2, полностью привитых – 13. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.